Рейды по пресечению незаконной торговли регулярно проходят во Владивостоке

Для нарушителей предусмотрены штрафы

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли прошёл в Первореченском районе Владивостока. В рейде приняли участие работники административно-территориального управления (АТУ) Первореченского района, а также сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают специалисты АТУ, несанкционированная торговля в районе ведется без разрешительных документов, что не позволяет проверить качество товаров. К тому же продукты часто хранятся без соблюдения санитарных требований, из-за чего может быть нанесён существенный вред здоровью горожан.

Помимо незаконной торговли особое внимание участниками рейда было уделено нарушению санитарного содержания территории, прилегающей к объектам торговли – зачастую рядом с лотками складируются пустые коробки и прочий мусор, которые не убираются продавцами. Всего в ходе рейда было составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

Подобные рейды с привлечением сотрудников полиции проходят в Первореченском районе регулярно. Наиболее популярны у торговцев следующие адреса: пр-т 100-летия Владивостока, 38, 36-б, 41, 64, ул. Тухачевского, 52, 53, а также Нахимова, 1.

Отметим, за нарушение статьи 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» – торговля и оказание услуг в неустановленных местах – предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.