Водители не поделили дорогу во Владивостоке 19:03, 26 октября Водители не поделили дорогу во Владивостоке (Фото)
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) 19:00, 26 октября Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима 18:08, 26 октября Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
19:48
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
19:31
В России с начала 2017 года закрылись около 100 автодилеров
19:03
Водители не поделили дорогу во Владивостоке Фото
19:00
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:42
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека» Видео
18:08
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима Эксклюзив
17:48
В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году
17:35
Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:23
На жительницу Владивостока напала собака
17:11
Завтра в Приморье пройдут дожди
16:58
В Приморье заасфальтировали новый мост
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В России с начала 2017 года закрылись около 100 автодилеров

На начало текущего года в стране было 3502 автосалона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

По состоянию на середину октября 2017 года в России насчитывалось 3 413 официальных дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием автомобилей. Для сравнения, на начало текущего года в стране было 3502 автосалона. Таким образом, в течение 2017 года в России количество автодилеров сократилось на 89 единиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Отметим, что дилерских центров LADA по всей России насчитывается 315, далее идет KIA (178) и Hyundai (171). Также в десятку по количеству автосалонов попали УАЗ, GM-AVTOVAZ, Renault, Nissan, Volkswagen, Lifan и Skoda.

Если же говорить о сокращении дилерских сетей, то тут лидирующую позицию занимает УАЗ, у которого в этом году закрылись 25 автосалонов. Далее следуют Lifan (22) и Mitsubishi (14).

Тем не менее, в нынешней экономической ситуации в РФ некоторым автопроизводителям все же удалось расширить свою дилерскую сеть. Так, например, Ravon открыл еще 35 автосалонов, а Volkswagen и Hyundai по 9 и 8 соответственно.

Похожие новости
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима
18:08, 26 октября 2017 Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима

Руководитель назначен указом Владимира Путина

Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:35, 26 октября 2017 Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города

Этой осенью отовариваться на ярмарке можно будет до 18 ноября

Завтра в Приморье пройдут дожди
17:11, 26 октября 2017 Завтра в Приморье пройдут дожди

Во Владивостоке потеплеет на 2-3 градуса

В Приморье заасфальтировали новый мост
16:58, 26 октября 2017 В Приморье заасфальтировали новый мост

Строение было разрушено тайфуном «Лайонрок»

Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:13, 26 октября 2017 Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы

Результаты обработки фотофактов за прошедшую неделю

В Приморье снизилась смертность населения
13:02, 26 октября 2017 В Приморье снизилась смертность населения

В крае ведется комплексная работа над улучшением всех целевых показателей

Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные
12:27, 26 октября 2017 Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные

Китайский циклон повлияет на погоду в крае