В России с начала 2017 года закрылись около 100 автодилеров

На начало текущего года в стране было 3502 автосалона

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

По состоянию на середину октября 2017 года в России насчитывалось 3 413 официальных дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием автомобилей. Для сравнения, на начало текущего года в стране было 3502 автосалона. Таким образом, в течение 2017 года в России количество автодилеров сократилось на 89 единиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Отметим, что дилерских центров LADA по всей России насчитывается 315, далее идет KIA (178) и Hyundai (171). Также в десятку по количеству автосалонов попали УАЗ, GM-AVTOVAZ, Renault, Nissan, Volkswagen, Lifan и Skoda.



Если же говорить о сокращении дилерских сетей, то тут лидирующую позицию занимает УАЗ, у которого в этом году закрылись 25 автосалонов. Далее следуют Lifan (22) и Mitsubishi (14).



Тем не менее, в нынешней экономической ситуации в РФ некоторым автопроизводителям все же удалось расширить свою дилерскую сеть. Так, например, Ravon открыл еще 35 автосалонов, а Volkswagen и Hyundai по 9 и 8 соответственно.