В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году

Число российских пенсионеров к 2025 году увеличится до 40 миллионов человек. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
По его данным, с 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста вырастет — с 24,6% до 27% — это почти 40 миллионов человек, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.
Причем, как заметил Вовченко, в дальнейшем доля пожилых людей будет постоянно расти, поэтому важно обратить внимание на эту категорию граждан.
Ожидается, что к 2030 году размер пенсий достигнет 2,5 прожиточного минимума пенсионера.
Согласно данным Пенсионного фонда России, сегодня прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей.