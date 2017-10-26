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Политика и экономика

В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году

Сегодня прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Число российских пенсионеров к 2025 году увеличится до 40 миллионов человек. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По его данным, с 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста вырастет — с 24,6% до 27% — это почти 40 миллионов человек, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.

Причем, как заметил Вовченко, в дальнейшем доля пожилых людей будет постоянно расти, поэтому важно обратить внимание на эту категорию граждан.

Ожидается, что к 2030 году размер пенсий достигнет 2,5 прожиточного минимума пенсионера.

Согласно данным Пенсионного фонда России, сегодня прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей.

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