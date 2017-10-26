Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье 16:45, 26 октября Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье (Эксклюзив)
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока 16:18, 26 октября Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока 16:04, 26 октября Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
16:46
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
16:46
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
12:50
В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
12:39
Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело Эксклюзив
12:39
Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда Эксклюзив
12:39
«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:27
Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные
12:14
Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке
12:14
Аварийный мост в Приморье полностью закрыт для движения любых ТС Эксклюзив
12:02
Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья
11:50
В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье

Причиной смерти, по предварительной информации, стал суицид
Фото: Flashsiberia.com Фото: Flashsiberia.com
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Шесть дней назад в одной из бытовых построек Сергеевки было обнаружено тело военнослужащего, сообщает корреспондент РИА VladNews. Предположительно, причиной смерти стал суицид, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Председатель приморского отделения Профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин сообщил корреспонденту агентства, что погибший являлся жителем Сергеевки, проходившим контрактную службу в военной полиции.

«По предварительным данным, причиной такого поступка могла стать ссора с женой. Вариант неуставных взаимоотношений маловероятен. На данный момент идет разбирательство», - сообщил собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:18, 26 октября 2017 Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока

В четырех муниципалитетах введён режим ЧС

Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока
16:04, 26 октября 2017 Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока

Виновник с места ДТП скрылся

Нелепое ДТП произошло во Владивостоке
15:51, 26 октября 2017 Нелепое ДТП произошло во Владивостоке

Автомобилист перепутал педали

Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:39, 26 октября 2017 Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье

Борьба с палом травы продолжается

Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:26, 26 октября 2017 Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти

Расследование уголовного ела завершено

Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
15:04, 26 октября 2017 Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья

Врио губернатора поручил все сделать все возможное для возвращения моряков на Родину

КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье
14:27, 26 октября 2017 КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье

По данному факту проводится проверка