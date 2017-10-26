Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье

Причиной смерти, по предварительной информации, стал суицид

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Шесть дней назад в одной из бытовых построек Сергеевки было обнаружено тело военнослужащего, сообщает корреспондент РИА VladNews. Предположительно, причиной смерти стал суицид, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Председатель приморского отделения Профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин сообщил корреспонденту агентства, что погибший являлся жителем Сергеевки, проходившим контрактную службу в военной полиции.

«По предварительным данным, причиной такого поступка могла стать ссора с женой. Вариант неуставных взаимоотношений маловероятен. На данный момент идет разбирательство», - сообщил собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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