Завтра в Приморье пройдут дожди

Во Владивостоке потеплеет на 2-3 градуса

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня погоду в крае определяет антициклон, ядро которого скатится на акваторию Японского моря. В Приморье малооблачно и маловетрено. Ветер сменит свое направление на южное, и воздух будет интенсивно прогреваться, максимальные температуры воздуха после обеда достигнут отметок +8…+17 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшей ночью погоду Приморья будет определять гребень япономорского антициклона, фон ночных температур останется без изменений. Завтра днем синоптическая ситуация начнет меняться. На востоке края под влиянием антициклона сохранится малооблачная без осадков погода, а к западным границам подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем, и здесь местами начнутся дожди. Воздух прогреется до +6…+18 °С.

Во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, лишь вечером не исключен небольшой дождь. Температурный фон повысится на 2–3 градуса.