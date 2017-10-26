Строение было разрушено тайфуном «Лайонрок»

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Приморье заасфальтировали новый мост в районе села Суворово Кавалеровского района, который был разрушен тайфуном «Лайонрок» в прошлом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В 2016 году во время наводнения село Суворово отрезало от «большой земли» – мост, ведущий к населенному пункту, попросту смыло. Временное решение для обеспечения транспортной доступности людей тогда было найдено, а также принято решение о строительстве новой капитальной конструкции.

В настоящее время мост уже установлен, строители завершают монтаж барьерного ограждения.

Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона – конструкция надежная.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.