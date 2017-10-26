Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города

Этой осенью отовариваться на ярмарке можно будет до 18 ноября

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока в пятницу, 27 октября, и в субботу, 28 октября. Горожанам предлагают приобрести здесь свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия и другие продовольственные товары от фермеров и товаропроизводителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Свою продукцию на ярмарку традиционно привозят около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 27 октября, и в субботу, 28 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.

К слову, этой осенью отовариваться на ярмарке на центральной площади Владивостока по пятницам и субботам можно будет до 18 ноября.

Как сообщили в управление экономики и развития предпринимательства администрации города, для того чтобы жители Владивостока могли заготовить сельскохозяйственную продукцию на зиму впрок, организованы дополнительные места для реализации картофеля, овощей и фруктов. По вопросу и условиям предоставления указанных мест заинтересованные сельхозтоваропроизводители могут обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам: 2614-160, 2614-448.

Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.