В четырех муниципалитетах введён режим ЧС

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

На протяжении месяца в Приморье сохраняется высокая пожароопасность леса. Сейчас в регионе продолжается тушение 24 очагов возгораний на площади 1,8 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах. Во многих районах ухудшена видимость из-за дыма, чувствуется запах гари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 26 октября, дым от лесных пожаров дошел до Владивостока. Так как в каревом центре наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, в городе был объявлен 1 уровень опасности.

Дым во Владивосток принёс сильный северный ветер, отмечавшийся в предыдущие дни. Сейчас ветер ослаб, поэтому задымление не рассеивается. Но уже во второй половине дня ветер усилится до умеренного и изменит направление на юго-восточное — дымка исчезнет.

Напомним, лесные пожары бушуют в Приморье с начала октября. В четырех муниципалитетах введен режим ЧС, а на территории всего края — особый противопожарный режим.