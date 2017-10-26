Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока

Сегодня, 26 октября, велосипедист попал под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Инцидент произошел в районе улицы Светланская, 20.
По словам очевидцев, неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП.
Велосипедист при падении сильно ударился головой. На место происшествия незамедлительно прибыли медики.
В настоящее время разыскиваются свидетели происшествия.
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