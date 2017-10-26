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Происшествия

Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока

Виновник с места ДТП скрылся
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 октября, велосипедист попал под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Светланская, 20.

По словам очевидцев, неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП.

Велосипедист при падении сильно ударился головой. На место происшествия незамедлительно прибыли медики.

В настоящее время разыскиваются свидетели происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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