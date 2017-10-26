Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье

Борьба с палом травы продолжается

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Лесные пожары на площади почти в 200 гектаров ликвидированы за сутки Шкотовском, Спасском и Черниговском районах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе продолжается тушение 24 лесных пожаров на площади 1,8 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах.

«Восемь пожаров локализовано на площади около 1,5 тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Ещё 16 возгораний на площади около 500 гектаров находятся в стадии локализации в восьми муниципалитетах, в тушении пожаров участвуют более 250 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, задействовано 50 единицы техники», – уточнили в ведомстве, добавив, что за сутки потушено около 200 гектаров леса в трёх районах.

Специалисты обратили внимание, что в связи с сухой и ветреной погодой в Приморье сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

«За сутки пожарные подразделение почти 100 раз выезжали на тушение палов травы, возникло 11 новых пожаров», – добавили в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 965 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Только в период с 10 по 22 октября привлечены к ответственности 67 человек на сумму почти 90 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.