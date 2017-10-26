Споттинг в тоннеле имени Сталина

Сооружение начинали строить еще в 1914 году

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Уже больше года железнодорожный тоннель имени Сталина, расположенный под парком Минного городка во Владивостоке, работает в ночном режиме: для электропоездов ход через него закрыт, днем там ведется ремонт. На сегодня работы выполнены на 45%. С позднего вечера и до утра пути используют работники станции «Мыс Чуркина», которые возят грузы, в основном, для рыбного порта. В одном из таких тепловозов проехали журналисты и выяснили, в каком состоянии сейчас находиться тоннель.

В эту ночь люди с камерами свободно проходят в огромный тепловоз. Дорога идёт через тоннель имени Сталина – днём он закрыт на реконструкцию, а ночью через него пускают поезда.

Историческая справка:

Тоннель имени Сталина во Владивостоке длиной 1380 метров начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован и достроен в период с 1934 по 1936 годы. Проектировался подземный путь для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс при возможном нападении противника. Сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в проект. Начиная с 1951 года по тоннелю курсировали грузовые составы из морских портов, расположенных на мысе Чуркина, а после электрификации участка через тоннель стали курсировать поезда пригородного сообщения.Фотографировать разрешили на всех режимных объектах, в том числе в кабине машиниста.