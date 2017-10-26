Урок истории

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. 25 октября 1922 года она официально завершилась, но бои на отдаленных территориях продолжались еще несколько лет. Так, на Сахалине и на Камчатке власть Советов полностью утвердилась только спустя два-три года. Память о далеких событиях до сих пор хранят на Дальнем Востоке. Именами красных героев Гражданской войны названы улицы и населенные пункты. Как сегодня оценивают события 95-летней давности?

Уборевича, Башидзе, Баневура, Гульбиновича, Лазо, Луцкого, Нейбута, Суханова – эти улицы Владивостока носят имена революционеров, которые боролись с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке. Долгая и кровопролитная гражданская война в нашем регионе закончилась 25 октября 1922 года. В этот день рано утром войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича без боя вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск по договоренности между сторонами покинули город за два часа до вступления революционной армии. Однако на отдаленных территориях бои и стычки продолжались до 1925 года.

Владивосток стал главной базой интервентов, их было около 200 тысяч. Дальсовнарком объявил край на военном положении. Началась партизанская война. Жители массово побежали из Приморья.