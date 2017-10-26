Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» 20:43, 26 октября Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» (Эксклюзив)
Водители не поделили дорогу во Владивостоке 19:03, 26 октября Водители не поделили дорогу во Владивостоке (Фото)
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима 18:08, 26 октября Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
21:19
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
20:46
На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны Видео
20:43
Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» Эксклюзив
19:31
В России с начала 2017 года закрылись около 100 автодилеров
19:03
Водители не поделили дорогу во Владивостоке Фото
19:00
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:42
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека» Видео
18:08
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима Эксклюзив
17:48
В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году
17:35
Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:23
На жительницу Владивостока напала собака
17:11
Завтра в Приморье пройдут дожди
16:58
В Приморье заасфальтировали новый мост
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны

Урок истории
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. 25 октября 1922 года она официально завершилась, но бои на отдаленных территориях продолжались еще несколько лет. Так, на Сахалине и на Камчатке власть Советов полностью утвердилась только спустя два-три года. Память о далеких событиях до сих пор хранят на Дальнем Востоке. Именами красных героев Гражданской войны названы улицы и населенные пункты. Как сегодня оценивают события 95-летней давности?

Уборевича, Башидзе, Баневура, Гульбиновича, Лазо, Луцкого, Нейбута, Суханова – эти улицы Владивостока носят имена революционеров, которые боролись с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке. Долгая и кровопролитная гражданская война в нашем регионе закончилась 25 октября 1922 года. В этот день рано утром войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича без боя вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск по договоренности между сторонами покинули город за два часа до вступления революционной армии. Однако на отдаленных территориях бои и стычки продолжались до 1925 года.

Владивосток стал главной базой интервентов, их было около 200 тысяч. Дальсовнарком объявил край на военном положении. Началась партизанская война. Жители массово побежали из Приморья.

Похожие новости
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»
18:42, 26 октября 2017 Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»

«Угощения или жизнь?»

Русский MeetUp: будущее — за цифрой
16:33, 26 октября 2017 Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов
15:15, 26 октября 2017 Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Автобус не везет

ВБЩЗ: жизнь продолжается
14:52, 26 октября 2017 ВБЩЗ: жизнь продолжается

Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов

Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению
14:38, 25 октября 2017 Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению

Доступная среда

Что актуально для врио губернатора Приморья?
13:28, 25 октября 2017 Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД

Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу
00:21, 25 октября 2017 Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу

На соревнования также приехали гости из Китая, Таджикистана и Узбекистана