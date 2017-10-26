Водители не поделили дорогу во Владивостоке 19:03, 26 октября Водители не поделили дорогу во Владивостоке (Фото)
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) 19:00, 26 октября Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима 18:08, 26 октября Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
19:13
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
19:03
Водители не поделили дорогу во Владивостоке Фото
19:00
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:42
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека» Видео
18:08
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима Эксклюзив
17:48
В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году
17:35
Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:23
На жительницу Владивостока напала собака
17:11
Завтра в Приморье пройдут дожди
16:58
В Приморье заасфальтировали новый мост
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»

«Угощения или жизнь?»
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В эти выходные любители мистики и веселья отметят нестандартный для нашей страны праздник – Хэллоуин. В нашей стране его отмечает в основном молодежь, таких всеобщих гуляний, как в Америке и некоторых странах Европы, нет. Но все же мало-помалу он проникает и в нашу культуру. Генконсул США любезно рассказал нашему корреспонденту о традициях мистического праздника и даже показал, как правильно вырезать главный символ Хэллоуина — «лампу Джека» из тыквы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Угощения или жизнь?» Если вас огорошил таким вопросом человек в костюме летучей мыши или ведьмы, не пугайтесь! А смело открывайте запасы конфет. Конец октября, а значит, Хеллоуин уже ступает по миру. Праздник хоть и связан со страшилками, но отмечать его принято очень даже весело. Костюмы волшебных персонажей или зверей, сладкие угощения, вечеринки и изготовление главного атрибута из тыквы — Лампы Джека.

Похожие новости
Русский MeetUp: будущее — за цифрой
16:33, 26 октября 2017 Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов
15:15, 26 октября 2017 Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Автобус не везет

ВБЩЗ: жизнь продолжается
14:52, 26 октября 2017 ВБЩЗ: жизнь продолжается

Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов

Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению
14:38, 25 октября 2017 Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению

Доступная среда

Что актуально для врио губернатора Приморья?
13:28, 25 октября 2017 Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД

Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу
00:21, 25 октября 2017 Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу

На соревнования также приехали гости из Китая, Таджикистана и Узбекистана

Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт»
22:16, 24 октября 2017 Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт»

Ежегодные соревнования прошли в городе Артёме и собрали более 300 человек