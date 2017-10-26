Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»

«Угощения или жизнь?»

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В эти выходные любители мистики и веселья отметят нестандартный для нашей страны праздник – Хэллоуин. В нашей стране его отмечает в основном молодежь, таких всеобщих гуляний, как в Америке и некоторых странах Европы, нет. Но все же мало-помалу он проникает и в нашу культуру. Генконсул США любезно рассказал нашему корреспонденту о традициях мистического праздника и даже показал, как правильно вырезать главный символ Хэллоуина — «лампу Джека» из тыквы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Угощения или жизнь?» Если вас огорошил таким вопросом человек в костюме летучей мыши или ведьмы, не пугайтесь! А смело открывайте запасы конфет. Конец октября, а значит, Хеллоуин уже ступает по миру. Праздник хоть и связан со страшилками, но отмечать его принято очень даже весело. Костюмы волшебных персонажей или зверей, сладкие угощения, вечеринки и изготовление главного атрибута из тыквы — Лампы Джека.