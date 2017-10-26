Споттинг в тоннеле имени Сталина 22:25, 26 октября Споттинг в тоннеле имени Сталина (Видео)
Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» 20:43, 26 октября Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» (Эксклюзив)
На жительницу Владивостока напала собака 17:23, 26 октября На жительницу Владивостока напала собака
Новостная лента
Октябрь, 27 пятница
01:17
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
00:23
Театр Горького: 85 роскошных лет Видео
Октябрь, 26 четверг
23:48
На улице Светланской во Владивостоке завершена укладка нового дорожного покрытия
22:25
Споттинг в тоннеле имени Сталина Видео
21:20
Рейды по пресечению незаконной торговли регулярно проходят во Владивостоке
20:46
На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны Видео
20:43
Мэра Владивостока оставили дожидаться суда в «Матросской тишине» Эксклюзив
19:31
В России с начала 2017 года закрылись около 100 автодилеров
19:03
Водители не поделили дорогу во Владивостоке Фото
19:00
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:42
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека» Видео
18:08
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима Эксклюзив
17:48
В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году
17:35
Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:23
На жительницу Владивостока напала собака
17:11
Завтра в Приморье пройдут дожди
16:58
В Приморье заасфальтировали новый мост
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Театр Горького: 85 роскошных лет

Более 500 пьес за всю историю
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

На этой неделе во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Приморского краевого Академического драматического театра имени М. Горького. Сам театр, как юбиляр, готовит своим поклонникам подарки. Зрителей ждут особенные спектакли и гости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Стартовал юбилейный сезон в театре имени Максима Горького, 85 лет работы, в честь которых — неделя праздничной программы. 85 — дата хоть и не совсем круглая, но очень значимая. Неоценимый вклад внес театр в культурное наследие приморской столицы. Более 500 пьес за всю историю, а также Премия правительства РФ в области культуры за спектакль «Крейсера» — уникальное достижение для драматического театра в России.

Похожие новости
Споттинг в тоннеле имени Сталина
22:25, 26 октября 2017 Споттинг в тоннеле имени Сталина

Сооружение начинали строить еще в 1914 году

На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны
20:46, 26 октября 2017 На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны

Урок истории

Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»
18:42, 26 октября 2017 Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»

«Угощения или жизнь?»

Русский MeetUp: будущее — за цифрой
16:33, 26 октября 2017 Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов
15:15, 26 октября 2017 Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Автобус не везет

ВБЩЗ: жизнь продолжается
14:52, 26 октября 2017 ВБЩЗ: жизнь продолжается

Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов

Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению
14:38, 25 октября 2017 Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению

Доступная среда