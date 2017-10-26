Театр Горького: 85 роскошных лет

Более 500 пьес за всю историю

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

На этой неделе во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Приморского краевого Академического драматического театра имени М. Горького. Сам театр, как юбиляр, готовит своим поклонникам подарки. Зрителей ждут особенные спектакли и гости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Стартовал юбилейный сезон в театре имени Максима Горького, 85 лет работы, в честь которых — неделя праздничной программы. 85 — дата хоть и не совсем круглая, но очень значимая. Неоценимый вклад внес театр в культурное наследие приморской столицы. Более 500 пьес за всю историю, а также Премия правительства РФ в области культуры за спектакль «Крейсера» — уникальное достижение для драматического театра в России.