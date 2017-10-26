Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ. Цели форума — развитие IT-сообщества региона, привлечение иностранных инвесторов в отечественные стартапы и создание среды, которая позволит представителям бизнеса, разработчикам и общественным деятелям реализовывать амбициозные проекты и создавать совместные коллективы. На форум собрались более 800 руководителей компаний, специалистов, федеральных и зарубежных экспертов, студентов, преподавателей и ученых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Виртуальный риелтор, интерактивная мебель, летающий автомобиль, навигационные очки расширенной реальности. Это – не фантастический фильм о будущем, а экспонаты выставки высоких технологий. Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ.