Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье 16:45, 26 октября Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье (Эксклюзив)
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока 16:18, 26 октября Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока 16:04, 26 октября Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
16:46
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
16:46
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
12:50
В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
12:39
Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело Эксклюзив
12:39
Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда Эксклюзив
12:39
«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:27
Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные
12:14
Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке
12:14
Аварийный мост в Приморье полностью закрыт для движения любых ТС Эксклюзив
12:02
Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья
11:50
В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ. Цели форума — развитие IT-сообщества региона, привлечение иностранных инвесторов в отечественные стартапы и создание среды, которая позволит представителям бизнеса, разработчикам и общественным деятелям реализовывать амбициозные проекты и создавать совместные коллективы. На форум собрались более 800 руководителей компаний, специалистов, федеральных и зарубежных экспертов, студентов, преподавателей и ученых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Виртуальный риелтор, интерактивная мебель, летающий автомобиль, навигационные очки расширенной реальности. Это – не фантастический фильм о будущем, а экспонаты выставки высоких технологий. Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ.

Похожие новости
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов
15:15, 26 октября 2017 Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Автобус не везет

ВБЩЗ: жизнь продолжается
14:52, 26 октября 2017 ВБЩЗ: жизнь продолжается

Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов

Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению
14:38, 25 октября 2017 Остановка в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению

Доступная среда

Что актуально для врио губернатора Приморья?
13:28, 25 октября 2017 Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД

Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу
00:21, 25 октября 2017 Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу

На соревнования также приехали гости из Китая, Таджикистана и Узбекистана

Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт»
22:16, 24 октября 2017 Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт»

Ежегодные соревнования прошли в городе Артёме и собрали более 300 человек

Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+»
21:29, 24 октября 2017 Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+»

Эксперты проведут интеллектуальные игры, шоу и квесты, экскурсии, лекции и мастер-классы