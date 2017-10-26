Автобус не везет

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов. Эта тема обсуждается уже две недели, после того, как Пятый арбитражный апелляционный суд наложил запрет на техническое развитие автотранспортной компании «ВПОПАТ-1». Суд считает, что предприятие нарушает статью закона «О защите конкуренции». Это может поставить крест на развитии сети автобусных маршрутов в столице Приморья, в том числе и в удаленных районах. Истцом в этом процессе выступало приморское Управление Федеральной антимонопольной службы. УФАС, по сути , встает на сторону коммерческих перевозчиков и оставляет Владивосток без муниципального транспорта. Ситуацию обсудили в «Разговоре с Андреем Калачинским» на радио «Лемма», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Судьба муниципального автобусного транспорта – тема прямого эфира на радио Лемма. Сегодня в администрации города исполнили решение УФАС — отменили порядок субсидирования муниципального предприятия ВПОПАТ-1. Попросту говоря, деньги на городские автобусы из бюджета теперь выделять нельзя.