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ВБЩЗ: жизнь продолжается

Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Вмешательство врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко помогло сдвинуть с мертвой точки ситуацию на Владивостокском бутощебеночном заводе. Завод получил надежду, что будет продолжать работать. Губернатор провел встречу с участием руководства завода и департамента природных ресурсов, на котором поставил перед предприятием социальную задачу — учесть пожелания жителей домов на улице Карьерной по комфортному проживанию. В результате встречи с жителями домов завод взял шефство над улицей Карьерной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

О встрече с губернатором работники Владивостокского бутощебеночного завода могли разве что мечтать. После решения суда, на котором предприятию приостановили лицензию на ведение горных работ, ВБЩЗ практически «встал», теперь здесь могли только обрабатывать камень, добытый впрок. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогла встреча с новым главой региона – Андрей Тарасенко побеседовал не только с руководством ВБЩЗ, но и с представителями департамента природных ресурсов края. Задолго до совещания желание пригласить на завод Андрея Тарасенко озвучил управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков.

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