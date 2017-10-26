Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти

Расследование уголовного ела завершено

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

23-летний житель Спасска-Дальнего обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 23 апреля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городе Спасск-Дальний, будучи привлеченным к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, публично высказался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью.

В настоящее время расследование завешено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.