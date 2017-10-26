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Дело Пушкарёва

Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда

Хотя были отправлены ещё неделю назад
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Похоже, что сторона обвинения по громкому делу Игоря Пушкарёва не торопится начинать судебное заседание. Корреспондент РИА VladNews узнал в пресс-службе Верховного суда Российской Федерации о том, что дата рассмотрения вопроса об определении территориальной подсудности дела по-прежнему не назначена. Причина оказалась проста – документы до сих пор не поступили в суд.

По мнению источников, знакомых с деталями дела, Генпрокуратура могла и не отправить документы в день публикации материала об утверждении обвинительного заключения, и вполне возможно, что сделает это в последний день специально отведённого для этого срока. В случае реализации подобного сценария, общественность сможет узнать о том, где пройдёт суд по делу мэра Владивостока не раньше начала ноября.

Стоит сказать, что одной из причин затягивания дела является шаткость фабулы обвинения. Дело в том, что за полтора года предварительного следствия стороне обвинения так и не удалось хоть как-то аргументированно доказать факт ущерба от действий Игоря Пушкарёва. Более того, компания «Востокцемент» в 2016 году простила всю задолженность муниципальному предприятию «Дороги Владивостока», которая составляла немного немало 962 млн. рублей. По большому счёту именно в связи с отсутствием убедительных доказательств, следствие обвинило Пушкарёва во взятке, которую он получил в неустановленном месте и в неустановленное время.

Вместе с тем, официально Игорь Пушкарёв, как и его брат Андрей и директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, находятся под арестом до 30 ноября 2017 года. В этой связи не исключено, что первое заседание по делу пройдёт в конце следующего месяца.

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