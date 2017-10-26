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Общество

Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке

Тренинг посетили более 200 представителей малого и микробизнеса Дальнего Востока
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялся мастер-класс для действующих и начинающих предпринимателей. Это третье очное мероприятие в столице Приморья, которое прошло в рамках совместной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс». Мастер-класс был посвящен основным принципам и моделям финансового учета, а также расчету показателей для принятия управленческих решений. Эти вопросы настолько заинтересовали слушателей, что даже после восьми часов работы с постоянным экспертом проекта и ведущим мероприятия Дмитрием Зайцевым, участники еще очень долго не отпускали спикера, сообщает Сбербанк.


«Умение планировать и измерять результаты собственной деятельности — залог успеха любого бизнеса. Если вы не видите результатов компании на языке цифр, значит вы ей не управляете. Именно поэтому на тренинге мы уделили особое внимание целям и методам финансового учета. Мы надеемся, что освоенные навыки по классификации расходов, расчету и пониманию показателей прибыли помогут участникам проекта принимать взвешенные управленческие решения», — говорит Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс».

Тренинг посетили более 200 представителей малого и микробизнеса Дальнего Востока. Мероприятие стало рекордным по количеству участников, по сравнению с другими мастер-классами во Владивостоке в рамках программы.

«Я посетила все очные мастер-классы и благодарна команде Сбербанка и Google за знакомство с такими опытными бизнес-тренерами, — поделилась впечатлениями Иванна Новикова, участник программы и финансовый директор ООО «Беатон». — Вся информация понятно и доступно изложена, после каждого мастер-класса я выходила под огромным впечатлением. Кроме того, мне удалось по-новому взглянуть на продажи и маркетинг, изменить подход к генерации идей. Сейчас наши проекты мы прорабатываем с учетом полученных знаний».

На практической части занятия участникам предлагалось самим определить ключевые показатели для своей компании и на их основе составить финансовую модель бизнеса, которая отражала бы текущую структуру затрат и способы получения прибыли.

«Мастер-классы — это отличная возможность на практике опробовать полученные в рамках курса знания, а также перенять опыт ведущих бизнес-экспертов России. Что немаловажно, в ходе таких мероприятий предприниматели знакомятся с другими участниками проекта. Это помогает им завязать полезные деловые контакты и найти потенциальных партнеров в своем регионе», — говорит Олег Голицын, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса Google Россия.

В заключение мастер-класса состоялась сессия «вопрос-ответ», где каждый из участников смог пообщаться с экспертом программы лично. Так, слушатели задали Дмитрию Зайцеву множество вопросов по оптимизации внутренних процессов бизнеса, методам принятия инвестиционных решений, тонкостям привлечения финансирования, а также финансовому учету.

«Я убежден, что на такие мероприятия приходят участники, заинтересованные в развитии своих личностных и профессиональных навыков. Таких людей мы всегда рады поддержать, ведь наша компания последние несколько лет идет по пути непрерывного развития и улучшения, — поприветствовал всех собравшихся Илья Красовский, руководитель управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк. — Мы постоянно предоставляем своим клиентам новые уникальные продукты. Например, сейчас каждый из вас может открыть расчетный счет в Сбербанке и получать расчетно-кассовое обслуживание совершенно бесплатно без ограничения по времени».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства. На данный момент проект запущен в 20 регионах России, в том числе на Дальнем Востоке (Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейская АО, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ). На сегодняшний день в проекте зарегистрировано около 9 000 участников из ДФО. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro.

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