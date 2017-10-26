В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней

Злоумышленники задержаны

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Жительница Арсеньева обратилась в полицию, где сообщила, что в отношении ее 16-летней дочери совершено преступление против половой неприкосновенности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и следственного комитета.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двух местных жителей 33 и 42 лет.

По данному факту следователем следственного комитета принято процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.