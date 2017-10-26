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Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 56-летний житель Уссурийска, который сообщил об угоне принадлежащего ему микрогрузовика Toyota Hiace, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Ориентировка на угнанный автомобиль была направлена наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний внук заявителя, который дал признательные показания.

Установлено, что автомобиль был похищен со двора дома по переулку Тихому. 16-летний местный житель попал в кабину микрогрузовика, разбив одно из стекол.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Несовершеннолетнему грозит лишение свободы до пяти лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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