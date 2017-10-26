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В Приморье на пожаре спасли мужчину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Вчера ночью в пожарно-спасательную службу Красноармейского муниципального района поступило тревожное сообщение о возгорании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший рассказал о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного дома, расположенного в посёлке городского типа Восток на улице Дальняя.

Через две минуты на месте происшествия работали огнеборцы. При тушении пожарные столкнулись с горением пола и стен жилого помещения. Наблюдалось задымление. На момент пожара в квартире находился мужчина, которого брандмейстеры незамедлительно при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. Тушили пожар два человека личного состава и одна единица техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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