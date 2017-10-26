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Общество

Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы

Результаты обработки фотофактов за прошедшую неделю
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

За неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 25 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 25 тысяч 195 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 14 млн 550 тыс. 500 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 24 тысячи 147 постановлений о наложении штрафа на сумму 12 млн 985534 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) - 1032 постановления на сумму 1 млн 548тыс. рублей.

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