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Общество

В Приморье снизилась смертность населения

В крае ведется комплексная работа над улучшением всех целевых показателей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Приморье наблюдается снижение смертности сразу по нескольким показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отмечается, что значительно сократилось количество смертельных случаев от случайных отравлений алкоголем – на 27,5%. Таким образом, этот показатель снизился с 5,1 в 2016 году до 3,7 промилле на 100 тысяч населения в 2017 году, что является показателем ниже общероссийского. В целом по стране снижение от отравлений алкоголем отмечено на 20,3% – с 5,9 до 4,7 на 100 тысяч населения.

Кроме того, отмечено снижение смертности от болезней органов дыхания – на 15%, от болезней органов пищеварения – на 10%, от болезней системы кровообращения на 2,2%, от туберкулеза – на 8,8%, от внешних причин на 6,2%, самоубийств на 5,2%. А также от новообразований – на 0,7%, в том числе и злокачественных – на 1,3%.

Стоит отметить, что показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми также продолжает снижаться. На сегодняшний день он равен 6,2 промилле.

Отметим, что в Приморье ведется комплексная работа над улучшением всех целевых показателей снижения смертности населения по классам, которые были обозначены в «майских» указах Президента страны Владимира Путина.

В последние два года Приморский край входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. Этот показатель в крае один из самых низких по Дальнему Востоку, сейчас департамент здравоохранения работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счет приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований.

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