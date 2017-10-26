«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»

С кем будет играть ФК в четверть финале - пока неизвестно

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

"Луч-Энергия" вышел в четверть финала Кубка России, сообщает РИА VladNew. В матче 1/8 финала Кубка России футболисты из Владивостока обыграли "Енисей", который тренирует Дмитрий Аленичев, со счетом 2:1. «Желто-синие» прервали победную серию гостей, которые не проигрывали уже 16 матчей подряд.

Игра состоялась вчера, 25 октября, на стадионе "Динамо", Владивосток. Счет в матче открыли хозяева поля, на 19-й минуте отличился Сергей Пономаренко. Гости сумели отыграться в начале второй половины благодаря точному удару Владимира Камеша. Победный гол забил Антон Килин на 71-й минуте встречи.

Кто будет соперником "Луча" в 1\4 финала - пока неизвестно. Противник определится в матче "Томь" - "Тосно".