В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней 12:50, 26 октября В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело 12:39, 26 октября Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело (Эксклюзив)
Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда 12:39, 26 октября Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
13:10
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
13:10
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
12:50
В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
12:39
Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело Эксклюзив
12:39
Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда Эксклюзив
12:39
«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:27
Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные
12:14
Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке
12:14
Аварийный мост в Приморье полностью закрыт для движения любых ТС Эксклюзив
12:02
Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья
11:50
В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста Фото
11:39
Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра Фото
11:28
Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»
11:17
Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
11:05
Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме
10:53
«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока Видео
10:40
Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта Адреса
10:29
Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке
10:16
Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне Эксклюзив
10:03
Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке
09:50
По факту проседания пролетов моста в Приморье проводится проверка Фото
09:38
Боец без правил из Владивостока поплатился за вымогательство у предпринимателей Видео
09:32
​Сегодня в Москве пройдёт последнее заседание по делу Игоря Пушкарева Эксклюзив
09:25
В районе провисшего моста в Приморье закрыто движение для большегрузов Фото и Видео
09:12
Три междугородных рейса из Владивостока отменены
09:00
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, три – задерживаются
08:56
Клуб «Юный патриот Родины» приглашает мальчишек Владивостока на день открытых дверей
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 октября Адреса
08:44
Во Владивостоке наградили победителей и призёров конкурса «Доступная среда»
08:41
Во Владивостоке сегодня потеплеет до +13°С
08:32
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике Видео
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные

Китайский циклон повлияет на погоду в крае
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные синоптические условия в Приморском крае будут различными. В ночь на субботу, 28 октября, край будет находиться под влиянием двух барических образований. Над востоком Приморья расположится антициклон, и ночь здесь будет холодной, −3…−10 °С. На западные районы своё влияние окажет циклон, смещающийся над северными провинциями Китая, атмосферное давление начнет падать, здесь окажется теплее, +8…−2 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Субботним днем фронтальные разделы этого циклона накроют облачностью запад края, начнутся осадки. Будет тепло, +8…+18 °С.

В воскресенье, 29 октября, осадки распространятся на остальные районы края. Ночь при облачности и осадках будет теплой, минимальные температуры до +6…−3 °С. Днем за фронтом вторгнется холодная воздушная масса, фон дневных температур, по сравнению с субботой, понизится на 2–8 градусов.

Во Владивостоке в субботу преимущественно без осадков, ночью +7…+10 °С, днем +12…+14 °С. В ночь на воскресенье пройдет дождь, утром усилится северо-западный ветер, похолодает: минимальная температура +2…+5 °С, максимальная +6…+9 °С.

Похожие новости
Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке
12:14, 26 октября 2017 Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке

Тренинг посетили более 200 представителей малого и микробизнеса Дальнего Востока

Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»
11:28, 26 октября 2017 Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»

Завершилось мероприятие тематической викториной

Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
11:17, 26 октября 2017 Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

По всем вопросам были получены конкретные пояснения

Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме
11:05, 26 октября 2017 Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего

Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта
10:40, 26 октября 2017 Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта

С 27 октября в центре города начнется ремонт подпорной стены

По факту проседания пролетов моста в Приморье проводится проверка
09:50, 26 октября 2017 По факту проседания пролетов моста в Приморье проводится проверка

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции

Три междугородных рейса из Владивостока отменены
09:12, 26 октября 2017 Три междугородных рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения