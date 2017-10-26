Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные

Китайский циклон повлияет на погоду в крае

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные синоптические условия в Приморском крае будут различными. В ночь на субботу, 28 октября, край будет находиться под влиянием двух барических образований. Над востоком Приморья расположится антициклон, и ночь здесь будет холодной, −3…−10 °С. На западные районы своё влияние окажет циклон, смещающийся над северными провинциями Китая, атмосферное давление начнет падать, здесь окажется теплее, +8…−2 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Субботним днем фронтальные разделы этого циклона накроют облачностью запад края, начнутся осадки. Будет тепло, +8…+18 °С.

В воскресенье, 29 октября, осадки распространятся на остальные районы края. Ночь при облачности и осадках будет теплой, минимальные температуры до +6…−3 °С. Днем за фронтом вторгнется холодная воздушная масса, фон дневных температур, по сравнению с субботой, понизится на 2–8 градусов.

Во Владивостоке в субботу преимущественно без осадков, ночью +7…+10 °С, днем +12…+14 °С. В ночь на воскресенье пройдет дождь, утром усилится северо-западный ветер, похолодает: минимальная температура +2…+5 °С, максимальная +6…+9 °С.