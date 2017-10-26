Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Житель Республики Башкортостан обвиняется в покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено неработающим жителем Республики Башкортостан, который прибыл в г. Уссурийск для получения крупной партии наркотика синтетической группы и дальнейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок».

Так, в декабре 2016 года фигурант с помощью сети «Интернет» вступил в переписку с лицом, которое предложило ему зарабатывать путем распространения на территории Приморья наркотических средств бесконтактным способом, посредством размещения тайниковых закладок.

С этой целью в мае 2017 года он прибыл в город Уссурийск. На денежные средства, выделенные организатором преступления, злоумышленник арендовал квартиру, которую в дальнейшем использовал для временного хранения наркотических средств.

В ходе интернет-переписки со своим сообщником, обвиняемый получил сведения о местонахождении синтетического наркотика общей массой более 40 кг.

Следуя указаниям неустановленного лица, фигурант прибыл на оптовую базу, расположенную в г. Уссурийске, где получил от лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), коробку с наркотическими веществами, которую он перевез на такси к месту проживания с целью последующего сбыта путем производства т.н. «закладок».

Однако преступные действия злоумышленников не были доведены до конца, поскольку их пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю. Более 40 пакетов с находящимися в них наркотическими средствами синтетического происхождения, общим весом 43,7 кг изъяты в квартире, арендованной фигурантом.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.