В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста 11:50, 26 октября В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста (Фото)
«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока 10:53, 26 октября «Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока (Видео)
Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта 10:40, 26 октября Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта (Адреса)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
12:13
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
12:13
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
12:13
Андрей Тарасенко вошел в тройку самых сексуальных губернаторов России
12:02
Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья
11:50
В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста Фото
11:39
Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра Фото
11:28
Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»
11:17
Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
11:05
Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме
10:53
«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока Видео
10:40
Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта Адреса
10:29
Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке
10:16
Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне Эксклюзив
10:03
Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке
09:50
По факту проседания пролетов моста в Приморье проводится проверка Фото
09:38
Боец без правил из Владивостока поплатился за вымогательство у предпринимателей Видео
09:32
​Сегодня в Москве пройдёт последнее заседание по делу Игоря Пушкарева Эксклюзив
09:25
В районе провисшего моста в Приморье закрыто движение для большегрузов Фото и Видео
09:12
Три междугородных рейса из Владивостока отменены
09:00
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, три – задерживаются
08:56
Клуб «Юный патриот Родины» приглашает мальчишек Владивостока на день открытых дверей
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 октября Адреса
08:44
Во Владивостоке наградили победителей и призёров конкурса «Доступная среда»
08:41
Во Владивостоке сегодня потеплеет до +13°С
08:32
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике Видео
08:20
Владивосток заиграет яркими красками
08:08
Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
07:26
Гороскоп на 26 октября
06:17
Приморская фирма ответит за овощной контрафакт
05:24
На улицах Владивостока устанавливают леера Фото
04:25
Жителей Владивостока приглашают на очередной семинар школы «Управдом»
03:39
Делегация Владивостока приняла участие в конференции в Пусане
02:28
На участие в школьной лиге КВН во Владивостоке подано уже 15 заявок от команд
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья

Злоумышленник предстанет перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Житель Республики Башкортостан обвиняется в покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено неработающим жителем Республики Башкортостан, который прибыл в г. Уссурийск для получения крупной партии наркотика синтетической группы и дальнейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок».

Так, в декабре 2016 года фигурант с помощью сети «Интернет» вступил в переписку с лицом, которое предложило ему зарабатывать путем распространения на территории Приморья наркотических средств бесконтактным способом, посредством размещения тайниковых закладок.

С этой целью в мае 2017 года он прибыл в город Уссурийск. На денежные средства, выделенные организатором преступления, злоумышленник арендовал квартиру, которую в дальнейшем использовал для временного хранения наркотических средств.

В ходе интернет-переписки со своим сообщником, обвиняемый получил сведения о местонахождении синтетического наркотика общей массой более 40 кг.

Следуя указаниям неустановленного лица, фигурант прибыл на оптовую базу, расположенную в г. Уссурийске, где получил от лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), коробку с наркотическими веществами, которую он перевез на такси к месту проживания с целью последующего сбыта путем производства т.н. «закладок».

Однако преступные действия злоумышленников не были доведены до конца, поскольку их пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю. Более 40 пакетов с находящимися в них наркотическими средствами синтетического происхождения, общим весом 43,7 кг изъяты в квартире, арендованной фигурантом.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Похожие новости
«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока
10:53, 26 октября 2017 «Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока

Драка происходила на проезжей части

Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке
10:29, 26 октября 2017 Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности

Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне
10:16, 26 октября 2017 Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне

Напавшего до сих пор разыскивают сотрудники полиции

Боец без правил из Владивостока поплатился за вымогательство у предпринимателей
09:38, 26 октября 2017 Боец без правил из Владивостока поплатился за вымогательство у предпринимателей

Злоумышленник получил 9 лет «строгача»

В районе провисшего моста в Приморье закрыто движение для большегрузов
09:25, 26 октября 2017 В районе провисшего моста в Приморье закрыто движение для большегрузов

Сейчас дорожные службы делают новый проезд

Приморская фирма ответит за овощной контрафакт
06:17, 26 октября 2017 Приморская фирма ответит за овощной контрафакт

Несколько тысяч килограммов фруктов и овощей забраковали в регионе

Бортпроводница выпала из самолета в Китае
01:27, 26 октября 2017 Бортпроводница выпала из самолета в Китае

Стюардесса была госпитализирована