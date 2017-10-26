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Культура

Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра

Отдельного внимания на «Nauka 0+» заслуживает проект «Геопсихика»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Завтра, 27 октября, во Владивостоке откроется региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+» – масштабное событие для популяризации научных знаний и технологий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Главной региональной площадкой фестиваля, который продлится два дня, станет Дальневосточный федеральный университет. Кроме того, будут задействованы площадки ВГУЭС и Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Вход на все мероприятия свободный. Программа прилагается.

Темой всероссийского фестиваля науки в этом году будут «Большие данные» (Big Data). В программе мероприятия – выставка технологий, экспериментариум с настоящими опытами, лекции и мастер-классы, встречи с учеными и экскурсии в лабораториях, а также на паруснике «Паллада».

Специальными гостями «Nauka 0+» станут лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, психофизиолог и популяризатор науки Илья Захаров, физик-экспериментатор Большого адронного коллайдера Даниил Пономаренко, руководитель проектов компании «Аспромт» Яна Теплова и руководитель архитектурной мастерской «Проектная группа А2» Петр Виноградов.

Фестиваль во Владивостоке будет состоять из нескольких событий: научного шоу, фестиваля технологического искусства «Пуск», научного стендапа «Science Slam Владивосток», литературного шоу «Кот Бродского», Robotics Tournament 2017 (соревнования по конструированию роботов) и полуфинала конкурса инновационных проектов «Умник».

Как сообщают организаторы, отдельного внимания на «Nauka 0+» заслуживает проект «Геопсихика». Все желающие смогут принять участие в необычном эксперименте и с помощью нейросети создать свою «карту мыслей». Кроме того, во время фестиваля на территории ДВФУ запустят внутреннюю валюту, действующую только на площадках «Nauka 0+». Каждый, кто заработает «бинары», сможет купить с их помощью сувениры в лавке университета.

Для справки

Инициатором проведения фестивалей науки в России стал Московский государственный университет имени Ломоносова. С 2011 года событие получило всероссийский статус и проходит под эгидой Министерства образования и науки РФ. Во Владивостоке главным организатором регионального Фестиваля науки 2017 года является Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

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