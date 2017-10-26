«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока

Драка происходила на проезжей части

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Компания молодых людей устроила «бои без правил» на проезжей части во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Семеновская около кафе.

Как рассказали очевидцы, изначально в драке участвовало более десяти человек. Спустя какое-то время молодые люди угомонились и начали даже обниматься, показывая друг другу свое уважение. Однако кто-то крикнул оскорбительное слово, в результате чего бой вспыхнул с новой силой, но уже с меньшим количеством участников.

Как видно на видеозаписи, бойцы, не замечая автотранспорт, «летают» по всей проезжей части.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые прекратили драку.

Причины, в результате которых вспыхнул конфликт, неизвестны.

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