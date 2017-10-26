Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»

Завершилось мероприятие тематической викториной

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Общегородская акция «Мы за активное долголетие!» собрала более 150 участников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступила администрация города Владивостока.

В минувшую среду, 25 октября, в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) горожане смогли получить бесплатные консультации кардиолога, геронтолога, врача по лечебной физкультуре и врача по вопросам медицинской профилактики.

«Акция «Мы за активное долголетие!» проводилась в нашем городе в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город». В этом году мы уже провели акции, посвященные пропаганде здорового образа жизни и донорства крови, а также профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции», – подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Помимо интересных лекций от специалистов и индивидуальных консультаций участники акции смогли пройти экспресс-исследование уровня сахара крови и холестерина крови и измерить артериальное давление.

Завершилось мероприятие тематической викториной, победители которой получили памятные подарки.