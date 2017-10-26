Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

25 октября, в администрации города состоялось заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провел заседание заместитель главы администрации города Сергей Черкасов.

Участие в работе штаба приняли представители городских управлений по вопросам топливно-энергетического комплекса, образования, культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

«Отопительный сезон стартовал во Владивостоке в понедельник, 23 октября. Благодаря слаженной работе и подготовке, выполненной в соответствии с планом и в установленные сроки, начался отопсезон в штатном режиме», – отметил Сергей Черкасов.

Сейчас тепло поступает в учреждения социального назначения, жилые дома, организации и на предприятия. Запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение пяти дней.

Так, к теплу уже подключено 68 процентов многоквартирных домов. В рамках подготовки к отопительному сезону осуществлялась промывка и опрессовка систем в этих домах. Напомним, внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалисты обслуживающих организаций открывают вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также обязаны наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций.

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. В течение полугода, с мая по октябрь, в городе проводились работы по замене аварийных участков теплотрасс, плановые работы по прокладке новых инженерных сетей, ремонты инженерных коммуникаций, кровель, утепление фасадов в школах и детских садах. Проводилась паспортизация городских котельных. Специалисты занимались формированием запасов угля, производился завоз твердого топлива в котельные на островные территории. Сейчас завершается завоз угля на островные территории для нужд населения.

В ходе заседания штаба представители ресурсоснабжающих предприятий сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду осуществлены в соответствии с графиком, начался отопсезон в плановом режиме.

Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока ведёт ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.