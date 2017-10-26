Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю

Выставка «Люблю тебя, мое Приморье!» открылась во владивостокском детском клубе «Алые паруса»

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Актовый зал детского клуба «Алые паруса», который находится на Котельникова, 10, превратился в картинную галерею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь открылась выставка детского рисунка «Люблю тебя, моё Приморье!», посвящённая 79-й годовщине со дня образования Приморского края. Основной целью выставки является воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к природе и биоресурсам.

Учащиеся школ № 82, 43, 68, 23, 56, 38, 10, 1, гимназии № 2, а также ребята, успешно занимающиеся в кружках по изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, предоставили на выставку более 60 работ, выполненных в разной технике: акварель, гуашь, пастель, мелки, карандаш, аппликация. Возраст участников – от 6 до 16 лет.

Организация выставки в канун празднования дня рождения Приморского края стала для педагогов образовательных учреждений Первореченского района доброй традицией. Профессиональное жюри оценит все представленные на выставку детские работы и назовёт победителей и призёров в каждой возрастной категории. Награждение грамотами и дипломами юных художников состоится 31 октября в 15.00 часов в детском клубе «Алые паруса».