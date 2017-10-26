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Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта

С 27 октября в центре города начнется ремонт подпорной стены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Ремонт подпорной стены ограничит движение транспорта во Владивостоке по улице Славянской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во Владивостоке приступят к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 по улице Муравьева-Амурского. В связи с этим с 27 октября по 20 ноября будет ограниченно движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26-а по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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