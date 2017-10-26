Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Ладыгина, Дальзаводская и Адмирала Смирнова.

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года полицейскими составлено 186 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 77.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).