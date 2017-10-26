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Дело Пушкарёва

​Сегодня в Москве пройдёт последнее заседание по делу Игоря Пушкарева

Слушание назначено на 11.00 по московскому времени
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты Игоря Пушкарёва на продление ареста до конца ноября 2017 года. Как сообщил РИА VladNews адвокат мэра Александр Высоцкий, сам градоначальник будет принимать участие в заседании посредству онлайн-трансляции из СИЗО «Матросская тишина».

Отметим, глава Владивостока неоднократно представал перед столичными судами в заседаниях по определению меры пресечения. Всего же количество таких процессов давно перевалило за десяток.

Между тем, заседание такого рода является последним, так как предварительное следствие по уголовному делу окончено, а на прошлой неделе Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение.

Следующим судебным заседанием станет уже рассмотрение дела по существу. Однако на сегодняшний день главной интригой является место проведения заседания, так как Генпрокуратура неожиданно для всех направила документы в Верховный суд Российской Федерации, которому и предстоит решить, где будет рассмотрено дело.

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