Боец без правил из Владивостока поплатился за вымогательство у предпринимателей

Злоумышленник получил 9 лет «строгача»

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осужден местный житель за вымогательство, а именно требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что летом 2013 года фигурант неоднократно высказывал незаконные требования двум предпринимателям, занимавшимся цветочным бизнесом, о передаче ему порядка 6,5 млн рублей. В случае невыполнения требований имущественного характера злоумышленник угрожал применить к потерпевшим насилие.

Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, зная о том, что вымогатель является победителем боев без правил и чемпионом мира по панкратиону, обратились в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что злоумышленник был задержан во время передачи денежных средств потерпевшим в размере 100 тыс. рублей в одном из кафе Владивостока.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима.

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