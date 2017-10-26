Изменения в расписании

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 октября, два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, три – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска задерживается на 1 час 35 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 09.30.

Рейс SU-6481 авиакомпании SU-6481 из Москвы прибывает раньше на 25 минут – в 09.40.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает раньше на 25 минут – в 09.40.

Рейс S7-3212 авиакомпании S7 Airline из Петропавловска-Камчатского задерживается на 1 час 5 минут и прибывает во Владивосток в 12:10.

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 2 часа 20 минут и прибывает во Владивосток в 14:30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.