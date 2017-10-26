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Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

40 лет ВЛКСМ ул.14,

Абрекская ул.16, 17, 20А, 22, 24, 25, 26, 28,

Академика Королева ул.11, 13, 14, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Безымянный пер.1, 2, 3, 4,

Воропаева ул.22Г, 28, 31, 33, 35,

Жигура ул.46, 48, 48Б, 50,

Капитана Шефнера ул.12, 18, 20, 22,

Лермонтова ул.75, 77,

Липовая ул.2,

Лиственничная ул.3, 7,

Мечникова ул.1, 2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 65, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 88А, 90,

Надибаидзе ул.14, 32, 4, 6А, 8,

Ореховая ул.1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Славянская ул.1,

Стрелковая ул.11,

Тернейская ул.12, 4, 6, 8,

Уборевича ул.25А,

Четвертая ул.8Е

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