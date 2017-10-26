Во Владивостоке сегодня потеплеет до +13°С

В крае переменная облачность, без осадков

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха: +6..+17°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, утром северо-западный умеренный. Температура воздуха: +11…+13°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, утром северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха: +13…+15°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, утром северо-восточный умеренный. Температура воздуха: +12…+14°С.