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Гороскоп на 26 октября

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению, сообщает 1001 Гороскоп. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня – невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Звезды гороскопа предоставляют Овну хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Овном, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Овну не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Тельцу просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Тельцу сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

У Близнецов могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими им будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Близнецов и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Близнецам стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Ситуация может поставить Рака перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Рака; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Раку придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Раку, что делать, а ум – чего не делать.

У Льва ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Льву не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Лев не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

День предоставляет Деве хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Дева сможет завязать новые знакомства! День наделяет ее коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Деве сегодня обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Дева сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Весы не будут настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют им совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Весам сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит им внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Лучше всего Скорпион будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Скорпиону требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это сегодня обострит чувства Скорпиона, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Звезды гороскопа советуют Стрельцу провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев завтра свою инертность, Стрелец не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Стрельцу следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Есть вероятность того, что отношения Козерога подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Козерог захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что как бы ему завтра ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

 Водолею стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Водолею не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Водолея – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Рыбы могут мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Рыбы сами послужат вдохновителем какого-то проекта. День наделяет их повышенной любознательностью: Рыбы способны свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают их о том, что завтрашние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

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