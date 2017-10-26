Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 27 октября, в центре современного искусства «Артэтаж» состоится открытие двух экспозиций, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В 16 часов ввыставочных залах «Артэтаж» (ул. Фокина, 25) начнётся торжественная церемония открытия выставки «ХХХ лет в подвалах чердака» фотохудожника Михаила Павина. Представленные здесь фотографии и графика посвящены 30-летию творческой деятельности мастера.

В 17 часов в «Артэтаже» (Океанский проспект, 9) открывается персональная выставка «Смешанная техника» молодого художника Миши Суньфеньхэскного. Это более 40 арт-объектов, созданных из подручных материалов – коробок, старой мебели, игрушек.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городусвою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспектебыл открыт 30 июня 2016 года- в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставки «ХХХ лет в подвалах чердака» и «Смешанная техника» жителей и гостей приморской столицы. Вход свободный.