Во Владивостоке наградили победителей и призёров конкурса «Доступная среда»

Торжественная церемония вручения заслуженных наград состоялась 25 октября

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В администрации города Владивостока подвели итоги и наградили победителей смотра-конкурса «Доступная среда» среди ТСЖ и управляющих компаний краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Торжественная церемония вручения заслуженных наград состоялась 25 октября в административно-территориальном управлении Первореченского района.

«Спасибо вам большое за то, что создаёте в своих дворах комфортные и доступные условия для всех категорий граждан», – обратилась к победителям и призёрам конкурса Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Ирина Олеговна вручила заслуженные награды победителю и призёрам конкурса. Сертификат на установку паркового дивана получил бронзовый призёр конкурса ТСЖ «Толстого, 30». Новенький игровой качельный комплекс с горкой установят в своём дворе жильцы дома № 8 на улице Кутузова. Их ТСЖ «Дворик» стало серебряным призёром конкурса. А главный приз – спортивно-игровой комплекс – достался победителю. Лучшим по мнению конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители администрации Владивостока и общественных организаций инвалидов, стал дом № 13 на улице Нейбута, который обслуживает ООО «УК 71-го микрорайона».

«Спасибо большое администрации города, что цените нашу работу, – подчеркнула Галина Токарева, представительница ТСЖ «Дворик». – Нам это очень приятно. Будем и дальше создавать в своём дворе красоту и комфортные для всех условия».

Напомним, что смотр-конкурс дворов в приморской столице проводился третий год подряд в рамках реализации программы «Доступная среда». В конкурсе традиционно приняли участие управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан как в самим многоквартирных домах, так и на придомовых территориях.