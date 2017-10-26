Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике

Победители соревнований будут награждены памятными медалями

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 27 октября, и в субботу, 28 октября, во Владивостоке в спорткомплексе «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1а) пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования организованы при поддержке администрации краевой столицы. Начало в 11 часов.

Победители соревнований в каждой весовой категории будут награждены памятными медалями и грамотами соответствующих степеней от администрации Владивостока.

Для справки

Тяжёлая атлетика – олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике на сегодняшний день включают в себя два упражнения: рывок и толчок. Тяжелоатлеты имеют три попытки в каждом упражнении. Объединённое общее двух наиболее успешных попыток определяет общий результат в весовой категории. Весовые категории у мужчин и женщин разные. Тяжелоатлет, у которого не получилось успешно выполнить хотя бы один рывок и один толчок, проигрывает и выбывает из соревнования.