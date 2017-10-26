Владивосток заиграет яркими красками

В 2018 году Владивосток традиционно будут украшать цветы

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

С приходом весны краевой центр заиграет новыми яркими красками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Своим цветением жителей и гостей Владивостока первыми порадуют тюльпаны различной цветовой гаммы, а на смену им придут однолетники – виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы.

Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают высаживать в зиму тюльпаны.

Помимо высадки луковичных городские озеленители сейчас готовят цветники к зиме, обрезают деревья и кустарники, убирают слежавшуюся листву и траву.

Напомним, что в уходящем году в приморской столице на клумбы и цветники было высажено около 500 тысяч цветов.

В 2018 году Владивосток традиционно будут украшать такие цветы, как агератум, тагетес, сальвия, цинерария, петуния, герань, китайская гвоздика, декоративная капуста, канны, фиалки, вербена, георгины, табак душистый, флоксы, цинния и другие.