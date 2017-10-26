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Культура

Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается

Учебная программа школы КВН
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается набор в городскую школу «Звёзды КВН». На сегодняшний день здесь уже принято 14 заявок. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества краевой столицы.

Подать заявку на обучение может любой школьник в возрасте от 13 до 17 лет. Школа «Звёзды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные и будут проходить еженедельно. Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить на почту starkvn@mail.ru. Заявка прилагается. Подробности по телефону 2-220-838.

В учебную программу школы КВН войдут:

- обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых;

- формирование навыков сценического мастерства;

- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз;

- интересные лекции и практические занятия от представителей творческих профессий.

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