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Общество

Названы российские регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

В рейтинге лидируют Кировская и Ярославская области
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Росстат назвал регионы России, в которых наблюдается самая высокая смертность от отравлений алкоголем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Отметим, что в рейтинге лидируют Кировская и Ярославская области. В Кировской области на 100 тысяч человек приходится 16,7 случая смерти от алкоголя. А в Ярославской области — 16,3 случая.

Далее следуют Республика Марий Эл (16,2), Архангельская (15,7) и Костромская области (15,5). В Дагестане, Ингушетии и Ханты-Мансийском округе зафиксирован низкий уровень — 0,3 случая.

В свою очередь в Республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае наблюдается нулевая смертность от отравлений алкоголем.

Как сообщает Росстат, среднероссийский показатель смертности составляет 4,7 случая на 275 тысяч человек. В прошлом году в тот же период он составлял 5,9 случая на 863 тысяч человек

Ранее Роспотребнадзор назвал самые пьющие российские регионы. Наибольшее количество алкоголя употребляют в Магаданской области. Показатель потребления в прошлом году составил более 14 литров спирта на душу населения.

Также среди самых пьющих регионов можно выделить Москву, Сахалинскую область и Коми, где показатель превысил 13 литров.

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