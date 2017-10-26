На улицах Владивостока устанавливают леера

На улице Шепеткова напротив дома № 8 подрядная организация установила 90 метров лееров

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Новое дорожное ограждение продолжают устанавливать на тротуарах и магистралях краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и будут выполнены в этом году по 72 адресам.

Во вторник, 24 октября, представители администрации города Владивостока посетили несколько адресов, где уже завершились работы по монтажу дорожного ограждения. В числе адресов, которые прошли процедуры приёмки, – улицы Шилкинская и Шепеткова.

«Все работы на данных адресах выполнены качественно и в срок, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока. – В рамках приёмки проводятся необходимые замеры и проверка швов».

Так, на улице Шепеткова напротив дома № 8 подрядная организация установила 90 метров лееров. Они позволят сделать более безопасным движение пешеходов по тротуару и поспособствуют переходу проезжей части только в установленных местах.

Отметим, что сейчас работы по установке дорожного ограждения ведут на улицах Толстого, Тобольской, Карбышева и Волгоградской.