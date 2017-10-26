Жителей Владивостока приглашают на очередной семинар школы «Управдом»

Вход свободный.

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 октября, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, 2 этаж) пройдет общегородской семинар школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На семинаре слушатели узнают о формирование земельных участков, необходимых для дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов (постановка на кадастровый учет), и о порядке начисления и оплаты ОДН в соответствии с федеральным законом № 258-ФЗ.

Начало работы школы в 18.30. Вход свободный.