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Общество

Делегация Владивостока приняла участие в конференции в Пусане

Константин Межонов выступил с приветственной речью
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В городе Пусан (Республика Корея), который является побратимом Владивостока, состоялась первая Конференция городов северной экономики, направленная на развитие трансграничного сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии между городами Республики Корея, Китайской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ее работе приняла участие делегация Владивостока, которую возглавлял исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

Участниками конференции стали представители администраций городов Пусан, Владивосток, Приморского края, провинций Хэйлунцзян и Цзилинь (КНР), Инвестиционного агентства Приморского края, порта Зарубино, компании «Группа железных дорог Северо-Восточной Азии» (КНР), транспортной группы «Хайли лянте» (г. Суйфэньхэ, КНР), порта Пусан, свободной экономической зоны Чжинхэ (Республики Корея) и ряда других административных структур и бизнеса.

В ходе оживленного обмена мнениями участники конференции обсудили условия для стимулирования и развития трансграничного сотрудничества в области экономики, туризма, логистики, инвестиционного сотрудничества.

Константин Межонов выступил с приветственной речью, в которой отметил, что администрациям Северо-Восточных регионов и городов Азии необходимо совместно искать и реализовывать новые формы социально-экономического развития, широко поддерживать на международном уровне малое и среднее предпринимательство, создавать привлекательный региональный инвестиционный климат.

Участники конференции с большим вниманием ознакомились с докладом «Основные стратегические направления развития Владивостока в сфере международного сотрудничества, логистики и туризма», в котором были представлены приоритетные инфраструктурные проекты по созданию комфортной городской среды, положительные примеры международного сотрудничества в рамках развития Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также проанализированы основные проблемы трансграничного сотрудничества.

В ходе развернувшейся дискуссии участники конференции пришли к выводу о необходимости создания Совета городов северной экономики РК – КНР – РФ, который мог бы координировать работу по развитию сотрудничества в данном регионе, анализировать возникающие проблемы, предлагать способы и модели решения таких проблем.

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